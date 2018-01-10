Дамаск: САА выдвинула ультиматум боевикам в Харасте

Дамаск, 10 января. Командование Сирийской арабской армии потребовало немедленной капитуляции от боевиков на востоке Дамаска.

В четырех пригородах столицы Сирии Дамаске были распространены листовки, адресованные бандам исламистов, которые контролируют несколько районов около данного населенного пункта. В заявлении командование САА требует от боевиков немедленно сдать такие районы, как Айн-Тарма, Джобар, Арбин и Хараста, где в последнее время идут наиболее ожесточенные столкновения.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» подтвердило факт публикации тысяч листовок, отмечая, что в случае отказа все боевики будут уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Дамаск прибыла элитная бригада спецназа Республиканской гвардии «Группа Кассема», которая имеет огромный опыт в ведении боев в городских условиях. «Группа Кассема» в течение трех лет защищала от террористов город Дейр-эз-Зор, сейчас спецназовцы намерены полностью зачистить пригороды Дамаска от исламистов.