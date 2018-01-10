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Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»
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    Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

    14:46  10 Января 2018  /обновлено: 14:58  10 Января 2018
    2512

    Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

    Москва, 10 января. Незадолго до нового года в Эгейском море сухогруз «Орка-2», плывший под флагом Сьерра-Леоне, столкнулся с большим десантным кораблем Черноморского флота «Ямал» в Эгейском море. Как сообщили в командовании Черноморского флота, инцидент 30 декабря произошел по вине команды коммерческого судна.

    Как рассказал руководитель отдела информационного обеспечения ЧФ РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, инцидент произошел около 7 часов утра к югу от острова Родос.

    «Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с большим десантным кораблем Черноморского флота «Ямал», следовавшим в Севастополь из Средиземного моря», — сообщил представитель ВМФ РФ, подчеркнув, что «в результате столкновения никто не пострадал», и корабли продолжили движение в пункты назначения.

    Как сообщают РИА Новости со слов Трухачева, виновником столкновения стало коммерческое судно, которое буквально «подрезало» российские военный корабль, обогнав его по левому борту.

    Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

    «Не убедившись, что обгон завершен, сухогруз резко изменил курс вправо и совершил столкновение», — сообщил он.

    Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, российские юристы составили заявление о морском протесте с требованием возмещения ущерба за счет виновного.

    Автор: Валентин Меликов
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      14:46   10 Января 2018
      2512