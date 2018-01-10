Михаил Державин: каким его запомнят друзья, коллеги, зрители, где пройдет прощание

В среду, 10 января, после продолжительной болезни скончался народный артист РСФСР Михаил Державин. Ему был 81 год, он сыграл более 50 ролей в театре и около 30 — в кино.

«Врачи поддерживали как могли»

Как рассказала жена артиста Роксана Бабаян, Михаил Михайлович умер в больнице, где находился с начала декабря 2017-го. У него было много проблем со здоровьем — сосуды, сердце, несколько перенесенных операций.

«Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — объяснила вдова Михаила Державина.

Он давно не играл спектакли в Московском театре сатиры, где служил полвека — с 1967 года. А последняя роль Михаила Михайловича в кино — это роль дяди Миши в комедии «Криминальный блюз», вышедшей в 2015 году.

«Обаятельный, с юмором, добрый, щедрый и очень верный друг»

Как говорил минувшей осенью Александр Ширвиндт, художественный руководитель Театра сатиры и большой друг Михаила Державина, с которым они начали ставить юмористические сценки еще в 1957 году, Михаил Михайлович — «космически разносторонний актер и образованный человек».

«Компоненты его сущности очень завидные. К тому же он обаятельный, с юмором, добрый, щедрый и очень верный друг. Вся его актерская жизнь — это вечная борьба с режиссурой, которая пыталась всячески наступить на его органику. Я знаю артистов величайших — вкусы у всех разные, конечно, разброс тут большой, а для меня величайшими актерами всегда были Гриценко, Евстигнеев и Олег Борисов. Потому что это люди титанической органики, не способные преступить через это великое актерское качество, в какие бы самые безумные режиссерские руки они ни попадали. Державин — из этой замечательной компании», — говорил Александр Ширвиндт о Михаиле Державине в октябрьском интервью «Вечерней Москве».

Юмористический дуэт Державина и Ширвиндта считается классикой отечественной эстрады, равных которому не было и нет.

«Мы всегда работали на равных, без перетягиваний одеяла на себя, как это часто случалось между артистами в подобных дуэтах на эстраде и в театре, — объяснял Александр Ширвиндт. — Сатирики писали для нас мало, все, что мы показывали, рождалось импровизационно, на ходу — было подсмотрено на улицах, на рыбалке, посиделках за рюмкой, на гастролях. Фиксировалось, записывалось, тщательно репетировалось».

«Таких, как Михаил Державин, можно встретить очень редко»

«В моей памяти Михаил Державин останется замечательным, удивительно скромным человеком. Я бы мог часами стоять и аплодировать его выступлениям. Он был очень талантливым артистом. Мог быть смешным на сцене и печальным и грустным в жизни. Его характеризовала оптимистическая грусть и пессимистическая радость. Владел этим на сцене, за столом. Такие люди приносят своим юмором радость и удовлетворение. Мы смеемся вместе с ними. Наше настроение совпадает с такими людьми. Это редкое качество у актера. Таких, как Михаил Державин, можно встретить очень редко», — сказал о Михаиле Михайловиче его коллега Валентин Гафт.

«Михаил был прекрасным артистом. Очень жаль, что его больше нет с нами. Очень больно, когда уходят такие люди, люди кино и театра нашего поколения», — отметила народная артистка Лия Ахеджакова.

«Это был несравненный человек, обладавший потрясающим юмором, очень солнечным. Он мог разрядить любую обстановку. Когда мы снимали «Кабачок 13 стульев» и днем, и ночью, нервы у всех были на пределе, только он мог шуткой и улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь», — рассказала народная артистка Наталья Селезнева.

Каким Михаила Державина запомнят зрители

На счету у Михаила Державина более 50 ролей в театре и около 30 — в кино. Театральная карьера актера началась на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола в 1959 году и продолжилась в Московском театре сатиры, где у него было немало главных ролей.

А вот главных киноролей у Михаила Михайловича было не так уж и много, но все они — даже эпизодические — очень яркие и запоминающиеся. В основном, это комедийные работы в таких картинах, как «Трое в лодке, не считая собаки», «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Настоящий мужчина», «Моя морячка», «Старые клячи» и других.

Настоящую всесоюзную славу и любовь Михаилу Державину принесла роль пана Ведущего в эстрадно-развлекательной юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев», а также работа в юмористическом дуэте с Александром Ширвиндтом.

«В наше время юмор, попадавший на экран, строго дозировался. И мы с Мишей всячески старались «держать планку». Цензура имеет в своем корне слово «ценз». Этот ценз пропал. Да, в потоке юмористов есть люди талантливые. Но выбиться из общего водоворота тому, что является настоящим юмором, сатирой, иронией, пародией, шуткой, сегодня очень трудно», — говорил Ширвиндт.

Похоронят Михаила Державина 15 января на Новодевичьем кладбище Москвы, где покоится его отец — некогда ведущий актер Вахтанговского театра Михаил Степанович Державин (1903 – 1951). Прощание с Михаилом Державин состоится в понедельник в Театре сатиры, в 11 часов, гражданская панихида — в полдень, пишет «Газета.ru».