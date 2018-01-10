НАТО от нас не уйдет: экс-глава Генштаба ВСУ предсказал Украине неизбежное членство в альянсе

Киев, 10 ноября. Вступление Украины в Организацию североатлантического договора неизбежно, при этом у страны был шанс присоединиться к альянсу и раньше. Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал экс-глава Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата.

«Украина имела шанс быть в НАТО давно. Это руководство нашего государство не хотело, чтобы мы стали членами. Ни Кравчук, ни Кучма, ни последующие президенты были не в состоянии принять решение... Сейчас НАТО от нас никуда не уйдет», — заявил Лопата.

Бывший первый заместитель министра обороны отметил, что тот факт, что Украина не стала членом НАТО ранее, объясняется нерешительностью первых лиц страны, а «от руководства НАТО решение не зависело».

В то же время сейчас, по мнению Лопаты, Украина перешла «рубеж невозвращения и уже не может вернуться на старый аэродром», теперь, отметил экс-глава Генштаба ВСУ, членство Украины в НАТО неизбежно.

Напомним, в конце декабря 2017 года пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, представившись спикером Верховной рады Украины Андреем Парубием.

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в альянс, Алли заявил, что говорить об этом преждевременно, а также порекомендовал Киеву серьезнее относится к вопросу выполнения минских соглашений.