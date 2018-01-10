Никаких кружевов: на Украине курсанткам военных вузов выдают мужские трусы

Киев, 10 января. Курсантка первого курса украинского военного колледжа Яна Ткач пожаловалась на то, что всем абитуриентам военных учебных заведений Украины выдают мужские трусы, независимо от пола. По ее словам, ни о каком кружевном женском белье не может быть и речи.

«Нам выдают термобелье, оно подходит всем — и мужчинам и женщинам, — рассказала девушка в передаче «Акценты» TV Ltava, посвященной гендерному равенству в украинской армии. — Мужчинам выдают нижнее белье, девушкам могут выдать, извините, те же самые трусы, широкие».

Курсантка призвала руководство военных вузов не закрывать глаза на представительниц прекрасного пола и решить данную проблему, передает «Политнавигатор».

Напомним, ранее показанная в сюжете телеканала «Дождь» о «проукраинском Донецке» музыкальная группа Contraband Group выступила с опровержением.