Замглавы полиции Украины объяснил убийство правозащитницы «стечением обстоятельств»
Киев, 10 января. Замглавы Нацполиции Украины заявил, что «по его личному убеждению» убийство юриста Ирины Ноздровской не является спланированным.
«Исходя из того, что я знаю, я не следователь и из моего внутреннего убеждения, насколько я уверен, это не спланированное убийство, это стечение обстоятельств», — заявил украинский полицейский.
Он отметил при этом, что Ноздровской было нанесено более десяти ударов ножом — сколько точно, он «не может говорить».
Напомним, тело Ирины Ноздровской было обнаружено 1 января в Киевской области. В убийстве обвинили Юрия Россошанского — он является отцом Дмитрия Россошанского, который сбил в 2015 году сестру Ноздровской Светлану Сапатинускую. Россошанский согласился в суде с предъявленным ему обвинением. Против него свидетельствуют также улики, обнаруженные на теле убитой.