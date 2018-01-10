Сирия штурмует Абу-Духур под прикрытием ВКС РФ: ФАН публикует эксклюзивные кадры из провинции Идлиб

На юго-востоке провинции Идлиб продолжается совместная военная операция военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и самолетов ВКС РФ. Накануне союзники совершили стремительный рывок от города Синджар в направлении авиабазы «Абу-Духур», освободив около 15 населенных пунктов. Сейчас правительственные силы штурмуют аэродром и одноименный город, которой несколько лет подряд оставался ключевым бастионом «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в этом районе.

Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии удалось сделать несколько кадров в зоне боевых действий на подступах к городу Абу-Духур. Согласно его данным, по мере приближения сирийских военных к этому ключевому населенному пункту все больше мирных жителей вывешивают на окнах и балконах своих домов сирийские флаги и изображения законного президента республики Башара Асада. Также отмечается, что часть отрядов, оборонявших военный объект, покинули свои позиции под натиском российской боевой авиации и подразделений САА и бежали на север.

В данный момент активная фаза наступления в южных окрестностях Абу-Духура приостановлена в силу погодных условий: в районе идут песчаные бури, из-за чего видимость серьезно затруднена. Террористы, тем не менее, пытаются использовать данную обстановку с целью переломить преимущество в свою сторону — так, «Джебхат ан-Нусра» активизировала атаки боевиков-смертников, рассчитывая удержать стратегический город и военный объект на его окраине.

Наш корреспондент также подчеркнул, что Абу-Духур находится всего примерно в 18 километрах от позиций частей правительственной армии САР, базирующихся недалеко от города Аль-Хадер на юго-западе соседней провинции Алеппо, и в 30 километрах от штурмовых групп правительственных войск, наступающих со стороны Ханассера. Таким образом, в том случае если подразделения САА встретятся где-то на границе регионов, они тем самым сформируют новый «котел», заключив в кольцо окружения порядка 300 поселений, оккупированных террористами «Хайят Тахрир аш-Шам».

Это стремительное наступление сирийской армии и ВКС РФ, однако, вызывает серьезные опасения у внешних игроков, поддерживающих так называемую вооруженную оппозиции. Так, например, официальная Анкара потребовала у Дамаска прекратить операцию, поскольку действия правительственных войск САР якобы противоречат условиям соглашения о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Тем менее никаких договоренностей ни сирийской, ни российской стороной нарушено не было, уверенно подчеркивает востоковед и публицист Андрей Онтиков. Данное заявление эксперт сделал в ходе интервью для нашего издания.

«Эта операция развивается достаточно быстро, с начала года удалось освободить весьма обширные территории. Но из-за этого случилась очередная эскалация в отношениях с турками. Так, нашего и иранского посла вызывали в Анкаре. По данным турецких СМИ, это произошло в связи с тем, что сирийцы будто бы нарушают соглашения о зонах деэскалации. По факту, однако, еще в конце того года прозвучало заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, который подчеркнул, что на 2018-й год нашей основной задачей в Сирии будет уничтожение «Джебхат ан-Нусры». Собственно, то, что сейчас делают сирийцы при нашей активной поддержке — это как раз реализация этого самого заявления», — заметил собеседник ФАН.

Но тогда вновь встает другой давний вопрос — вопрос восприятия «Джебхат Фатх аш-Шам»1. Надо отметить, что эта группировка признана террористической не только Россией и Сирией, но и всем международным сообществом в лице ООН. Несмотря на это, Турция, а также США как будто рассматривают эту организацию как часть умеренной оппозиции, не обращая внимания на то, что «Ан-Нусра» не идет ни на какие соглашения и не намерена соблюдать хоть какие-либо договоренности, отмечает востоковед.

«Нас и сирийцев обвиняют в том, что мы якобы наносим удары по позициям вооруженной оппозиции. Однако ранее требования России указать, кто именно относится к «умеренным», которые готовы присоединиться к перемирию, а кто — к террористам, были проигнорированы. Сложность еще и в том, что некоторые организации, которые называют себя оппозиционными, фактически являются террористическими: они точно также нарушают режим тишины, атакуют сирийские войска, и, естественно, в соответствии с теми же самыми договоренностями в Астане, по ним в таком случае можно наносить удары. Что касается «Нусры», то некоторые стороны — Турция и Соединенные Штаты — несмотря на решение ООН о признании этой группировки террористической, как будто бы хотят убедить всех, что она якобы оппозиционная, и осудить удары САА и ВКС РФ по ней. Однако факт остается фактом: это, безусловно, террористы, которые не готовы идти ни на какие соглашения», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.