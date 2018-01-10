«Из каждого третьего окна висел триколор»: украинский ведущий объяснил, почему Крым вернулся в Россию

Киев, 10 января. На территории еще украинского Крыма жили люди, поддерживающие Россию, заявил бывший ведущий «Шустер Live» Петр Мага.

По словам украинского ведущего, Киев добровольно вывел армию с территории Крыма, поэтому не имеет права предъявлять какие-либо претензии к жителям полуострова. Кроме того, Мага объяснил, почему регион вернулся в Россию.

«Я, знаете, в свое время ездил делать большой концерт для украинского флота в Севастополе, — отметил украинский артист в эфире телеканала «112». — Меня поразило количество триколоров. Я тогда приехал в украинский Севастополь — из каждого третьего-четвертого окна, а частные дома там вообще один за другим, то там висел триколор».

Ранее сообщалось, что пограничное управление ФСБ России задержало на крымской границе гражданина Украины, который пытался проникнуть на территорию республики по поддельному паспорту.