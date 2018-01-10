«Аэрофлот» не внесет жену Аршавина в черные списки из-за дебоша на борту самолета

Москва, 10 января. По информации Федерального агентства новостей, компания «Аэрофлот» не внесет супругу полузащитника футбольного клуба «Кайрат» Андрея Аршавина в черные списки, как сообщалось ранее.

Отмечается, что закон о так называемых черных списках вступает в силу только с лета 2018 года, то есть базу данных начнут составлять именно летом.

Тех дебоширов, которые попадались ранее, туда не включат.

Напомним, на прошлой неделе супруга экс-капитана сборной России Алиса устроила скандал на борту самолета компании «Аэрофлот». Женщину, которая вела себя «деструктивно» и представлялась «сотрудником ФСБ», сняли с рейса. В пресс-службе перевозчика сообщили, что Аршавина пыталась оказать давление на экипаж, а также угрожала стюардессам.

Ранее в Госдуме РФ прокомментировали новость о дебоше супруги футболиста на борту самолета.