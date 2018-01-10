Вандалы облили черной краской памятник советским воинам в Вене

Вена, 10 января. Неизвестные злоумышленники осквернили памятник советским воинам в австрийской столице. Об этом сообщил в среду официальный представитель посольства Российской Федерации в Австрии Булат Хайдаров.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в ночь на 10 января. Вандалы облили черной краской монумент, установленный на площади Шварценбергплатц.

«В Вене в очередной раз осквернен памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. Посольство России в Вене направляет в МИД Австрии ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства», — подчеркнул российский дипломат.

В Вене в очередной раз осквернён памятник советским воинам на площади #Шварценбергплатц. Вероятно, что в ночь с 9 на 10 января. @RusBotWien направляет в @MFA_Austria ноту протеста. В ближайшее время опубликуем официальный комментарий посольства. pic.twitter.com/vwrWExtcM9 — Bulat Khaydarov (@f_khaydarov) January 10, 2018

Напомним, ранее стало известно о том, что в ночь на 7 января украинские радикалы облили красной краской Российский центр науки и культуры в Киеве.