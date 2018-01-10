В провинции Латакия на складе боеприпасов САА произошел взрыв
Латакия, 10 января. На складе боеприпасов сирийской армии в Латакии произошел взрыв, есть жертвы.
Источники в Сирии сообщают, что на военном складе в населенном пункте Салнафа провинции Латакия прогремел взрыв. По предварительной информации три человека погибли, еще пятеро получили ранения.
По данным источника взрыв произошел по техническим причинам. Точное количество жертв и причиненный взрывом ущерб уточняются.
Включить уведомления в Вк
Комментарии: