В Госдепе объяснили, зачем посол США уехал из Москвы в Вашингтон

Вашингтон, 10 января. Американский посол в России Джон Хантсман на текущей неделе прибыл в Вашингтон для проведения плановых консультаций с руководством администрации и конгресса Соединенных Штатов. Об этом во вторник рассказал заместитель госсекретаря США Стивен Голдстин.

Он также уточнил, где Хантсман успел побывать, передает ТАСС.

«Во вторник он (Хантсман — Прим.ред.) был на Капитолийском холме, а в минувший понедельник — в Государственном департаменте», — сообщил Голдстин.

Он также обратил внимание на то, что эти консультации являются регламентными.

Напомним, в конце декабря официальный представитель дипломатического ведомства России Мария Захарова сообщила, что Россия передала послу США в РФ Джону Хантсману документ, согласно которому предлагается закрепить невмешательство Москвы и Вашингтона во внутренние дела друг друга.