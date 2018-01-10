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ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков из-за гипоксии у пилотов
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    ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков из-за гипоксии у пилотов

    17:13  10 Января 2018  /обновлено: 17:13  10 Января 2018
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    ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков из-за гипоксии у пилотов

    Вашингтон, 10 января. ВВС США запретили полеты 28 штурмовиков A-10 Thunderbolt II после выявления симптомов гипоксии у пилотов, управлявших самолетами. Об этом сообщает американский журнал PopularMechanics.

    Отмечается, что проблемы с системами генерации кислорода на американских военных самолетах были обнаружены в ноябре 2017 года. Три пилота A-10 Thunderbolt II столкнулись с кислородным голоданием. При этом два случая гипоксии у летчиков были зафиксированы во время полета, один — на земле.  

    В случаи с инцидентами, имевшими место в воздухе, резервные системы подачи кислорода сработали исправно, и оба пилота благополучно завершили полет. 

    При этом происшествия случились на самолетах, которые оснащены разными системами генерации кислорода.  

    Напомним, проблемы с возникновением гипоксии на американских самолетах отнюдь не редкость. На кислородное голодание ранее жаловались пилоты F-22 Raptor, F-35 Joint Strike Fighter и F-A-18 Hornet.   

    Как отмечается в статье PopularMechanics, причину возникновения большей части инцидентов так и не установили, а летчики через какое-то время снова возвращались за штурвалы тех же самолетов.

    По мнению ряда экспертов, проблема гипоксии при пилотировании американских самолетов всегда была очень серьезной, в то время как до широкой общественности редко доходит информация о подобных инцидентах. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #кислород #гипоксия #thunderbolt ii
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