Путин сменил посла России в Уругвае

Москва, 10 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил Николая Софинского наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству и новым послом РФ в Уругвае вместо Алексея Лабецкого.

«Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству», — сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, ранее глава российского государства своим указом назначил Сергея Нечаева послом России в Германии вместо Владимира Гринина.

Накануне Путин подписал закон, который заменяет в России термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье».