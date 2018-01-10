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Путин сменил посла России в Уругвае
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    Путин сменил посла России в Уругвае

    16:00  10 Января 2018
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    Путин сменил посла России в Уругвае

    Москва, 10 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом назначил Николая Софинского наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству и новым послом РФ в Уругвае вместо Алексея Лабецкого. 

    «Назначить Софинского Николая Всеволодовича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству», — сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации.

    Напомним, ранее глава российского государства своим указом назначил Сергея Нечаева послом России в Германии вместо Владимира Гринина. 

    Накануне Путин подписал закон, который заменяет в России термин «жилье экономического класса» на «стандартное жилье».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #уругвай
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