Сирия, 10 января. Смертник ИГИЛ1 был задержан на востоке провинции Алеппо. 12 населенных пунктов перешли под контроль САА на юго-востоке Идлиба при помощи ВКС РФ. В Латакии прогремел взрыв в результате технического сбоя, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в юго-восточной части провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли несколько зданий на окраине города Хараста в Восточной Гуте Дамаска; понесли потери в живой силе при взрыве в Латакии; освободили 12 населенных пунктов в провинции Идлиб.

«Исламское государство»1: потеряло муфтия, задержанного силами «Хашд Аш-Шааби», в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ответным ракетным обстрелам САА на северо-востоке Дамаска; утратила вершины Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира на юге Алеппо; перебросила дополнительные отряды в район авиабазы «Абу Духур» в Идлибе.

Курды: взяли в плен смертника ИГ1 недалеко от деревни Аль-Кусра в восточной части Алеппо.

Провинция Дамаск

После второй контратаки боевиков «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** в районе Восточной Гуты правительственные войска нанесли ответные удары по опорным пунктам радикалов. Согласно данным военного источника в сети Twitter (hosienmortadapressnew), подразделения Сирийской арабской армии (САА) заняли несколько зданий на окраине города Хараста. О потерях исламистов в живой силе пока не сообщалось.

Оппозиционный Telegram-канал (NRVR11) передает, что войска Башара Асада выпустили несколько ракет класса «Слон» по военным объектам группировок «Ахрар Аш-Шам» и «Тахрир Аш-Шам», находящимся недалеко от населенных пунктов Хараста и Ирбин. Силы САР открыли огонь в ответ на обстрел «Ан-Нусрой» жилых кварталов в столице несколькими часами ранее.

Провинция Латакия

Информационное агентство Damascus Now сообщает о взрыве, прогремевшем на одном из складов с оружием и боеприпасами Сирийской арабской армии (САА) в провинции Латакия. По предварительным данным, инцидент произошел в пригороде населенного пункта Салнафа по причине технической неисправности. Известно, что при взрыве погибли трое, были ранены пятеро военнослужащих сил Башара Асада. Информация о состоянии пострадавших пока уточняется.

Провинция Алеппо

Источник, связанный с Демократическими силами Сирии**** (SDF), сообщил на своей странице в Twitter (QSD_Jabha), что бойцы Военного совета Манбиджа взяли в плен смертника террористической группировки, который попытался приблизиться к группе курдских бойцов недалеко от деревни Аль-Кусра. Напомним, военный совет был сформирован из представителей местного населения после освобождения города от террористов «Исламского государства». О том, как боевику удалось проникнуть на восток Алеппо пока неизвестно, однако, по информации многих местных источников, ИГИЛовец направлялся из провинции Ракка, что говорит о том, что на данных территориях все еще присутствуют боевики террористической группировки. Не раз сообщалось, что во время захвата курдами города Ракка многие террористы покинули населенный пункт в рамках секретной договоренности между поддерживающими курдов Соединенными Штатами и ИГИЛ. Позже данные сведения подтверждали и сами курдские бойцы, а также бывший официальный представитель SDF Талал Сило.

Тем временем к югу от Алеппо не прекращаются вооруженные стычки между исламистскими группировками и правительственной армией. Как передает агентство новостей Halab Today TV, под контроль САА перешли высоты Телль Абу Рувайль, Телль Аль-Мукбира, расположенные южнее населенного пункта Абу Рувайль. Несколькими часами ранее войска САР также заняли вершину Джабаль Аль-Хосс, после того как исламисты направились в сторону военного аэродрома «Абу Ад-Духур».

Провинция Идлиб

На подступах к населенному пункту Абу Духур не утихают перестрелки между террористическим объединением «Хайят Тахрир Аш-Шам» и правительственной армией. Ранее сообщалось, что «Джебхат Ан-Нусра»1 развернула свои «элитные» отряды для защиты ключевой авиабазы «Абу Духур», однако в боях с САА были ликвидированы девять боевиков, состоявших в их числе. Воздушную поддержку войскам САР продолжают оказывать военные самолеты российских ВКС. По информации новостного портала Inside Source Int, 31 авиаудар пришелся по укреплениям и военной технике радикалов. Сирийские ВВС, тем временем, провели боевой вылет недалеко от населенного пункта Дейр Аш-Шарки.

После ударов союзной авиации ВКС РФ и ВВС Сирии правительственным войскам удалось освободить еще ряд населенных пунктов. Боевики потеряли Джубб Абъяд, Азизия, Расм Аль-Айн, Расм Нияс, Расм Аль-Джахаш, Увайджаш, Умм Тамах, Бувайдир, Рифия, Баяш Сагира, Баяш Кабира, Кавлят Бувайдир, передает Twitter-канал (watanisy).

Ирак

Представитель иракского ополчения «Хашд Аш-Шааби» Али Аль-Хусейни заявил о том, что бойцы Сил народной мобилизации ликвидировали муфтия террористической группировки «Исламское государство» в ходе зачистки территорий провинции Киркук. Об этом сообщает новостное агентство Arabic RT. Отмечается, что ИГИЛовец по прозвищу Абдул Кадир Аль-Ази и трое его сообщников действовали на юге региона. Боевик известен тем, что участвовал в казнях мирных жителей, забрасывая их камнями. Некоторые СМИ утверждают, что муфтий ИГ был освобожден за взятку в семь тысяч долларов, однако информагентство Iraqi News, ссылаясь на слова спикера проправительственного формирования, опровергает данные сведения. Кадир Аль-Ази вскоре предстанет перед судом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)