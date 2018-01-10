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Украина
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Украина
Украинцы объяснили «блокаду» границы с Польшей
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    Украинцы объяснили «блокаду» границы с Польшей

    14:39  10 Января 2018  /обновлено: 15:41  10 Января 2018
    15916

    Украинцы объяснили «блокаду» границы с Польшей

    Львов, 10 января. В настоящее время протестующие сумели блокировать работу трех пропускных пунктов, через которые осуществляется проезд через украинско-польскую границу. Поводом для пограничной «блокады» стали изменения в Налоговом кодексе Украины, которыми был ограничен беспошлинный ввоз товаров в страну.

    Украинские пользователи социальных сетей не оценили порыва митингующих, которые усложнили и без того непростую процедуру перехода через польскую границу — по мнению украинцев, против изменений в законе митингуют «контрабандисты».

    «Контрабандисты бунтуют?  — интересуются пользователи Facebook. — А работать не пробовали?».

    Украинцы объяснили «блокаду» границы с Польшей

    Митингующим из Львовской области, озабоченным беспошлинным провозом товаров из Польши, в соцсетях порекомендовали «ехать в Киев, блокировать Раду, кабинет министров и администрацию президента». Другие, впрочем, предлагают устроившим «блокаду» «митингувальникам» искать проблему в себе, а не в Киеве.

    «Все хотят дороги хорошие, пенсии, здравоохранение на уровне, только никто не хочет платить налогов. Так проще, завез контрабанду, деньги в карман. Или машину загнал на евро номерах. А налоги пусть платят другие дурачки, а мы умные. А потом правительство плохое и страна плохая», — отмечают читатели Facebook.

    Напомним, в настоящее время оказались блокированы три пропускных пункта на границе с Польшей: «Шегини — Медыка», «Рава-Русская — Гребенное» и «Ягодин — Дорогуйск». Чтобы не провоцировать конфликты с проезжающими украинцами, митингующие согласились пропускать по десять машин раз в полчаса.

    Автор: Валентин Меликов
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