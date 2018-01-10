Корнилов рассказал, кто стоит за нападками на православных на Украине

Известный политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» рассказал, кто стоит за нападками на православных на Украине. Присутствующие в студии эксперты и политические деятели обсуждали акции радикалов из C14 (организация запрещена в РФ), в ходе которых националисты блокировали объекты религиозных организаций.

«Кто был главным организатором этих акций? По сути дела, связующим звеном всех этих нападений стала украинская служба «Радио свобода». Она сутками вещала, призывала приносить к церквям куклы, говорила, как нужно бороться с православной церковью. Еще раз: главным связующим звеном [нападений] является американское пропагандистское СМИ, которое содержится на деньги Госдепа США. Вот кто разжигает ненависть к православным на Украине», — объяснил эксперт.

Член исполнительного комитета Европейского вещательного союза Петр Федоров в свою очередь заметил, что на Украине сегодня происходит «планомерное разжигание религиозной войны» между двумя православными церквями Московского и Украинского патриархата.

Напомним, на днях радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру и ее пещеры. Они размахивали фаерами и транспарантами с надписью «ФСБ, геть з лавры». В C14 считают, что с помощью церкви ФСБ «насаждает» на Украине «русский мир». Также националисты считают, что Киево-Печерская лавра должна принадлежать Украинскому патриархату.