18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике пражской «Спарты»
Общество
Украинец с фальшивым паспортом пытался прорваться в Крым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинец с фальшивым паспортом пытался прорваться в Крым

    14:10  10 Января 2018  /обновлено: 14:11  10 Января 2018
    451

    Украинец с фальшивым паспортом пытался прорваться в Крым

    Симферополь, 10 января. Погрануправление ФСБ России задержало на крымской границе гражданина Украины, который пытался проникнуть на территорию республики по поддельному паспорту. Инцидент произошел на пункте пропуска Армянск.

    «При прохождении пограничного контроля задержан иностранный гражданин 1983 г.р., который, несмотря на действующий запрет, предпринял попытку проникнуть на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

    В ходе проверки выяснилось, что мужчине запрещен въезд на территорию России до 2020 года за неоднократные незаконные попытки пересечь российскую границу. Чтобы обойти запрет он купил за 100 долларов в Херсонской области поддельный паспорт с чужими данными, однако пограничники заметили, что документ ненастоящий.

    В итоге против нарушителя было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. В настоящее время он находится под стражей.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #крым #фсб #задержание #паспорт #украинец
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Володин нашел «похитителя» карточек для голосования ЛДПР

      13:03 10 Января 2018 560
      Читать
      12:42
      Сегодня

      Митингующие заблокировали границу Польши и Украины
      12:40
      Сегодня

      В Минобороны предупредили об угрозе от беспилотников террористов по всему миру
      12:10
      Сегодня

      Песков объяснил усиление группировки С-400 на границе Крыма с Украиной
      11:19
      Сегодня

      В обход президента: в Молдавии приняли закон о запрете новостных программ из РФ
      10:09
      Сегодня

      Названа причина смерти актера Михаила Державина

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018 5886

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      6181

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      11301

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      11130

      Украинские водители: Нас достали дураки, дороги и вымогатели

      13:48 27 Декабря 2017
      12377
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      Черноморский флот РФ раскрыл подробности инцидента с десантным кораблем «Ямал»

      14:46   10 Января 2018
      75
      Путин назначил нового посла России в Германии

      Путин назначил нового посла России в Германии

      13:39   10 Января 2018
      120
      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      Сирия: в Минобороны РФ раскрыли подробности атаки беспилотников на Хмеймим и Тартус

      12:37   10 Января 2018
      2128
      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      Путин в среду посетит свой предвыборный штаб — Песков

      11:50   10 Января 2018
      77