Украинец с фальшивым паспортом пытался прорваться в Крым

Симферополь, 10 января. Погрануправление ФСБ России задержало на крымской границе гражданина Украины, который пытался проникнуть на территорию республики по поддельному паспорту. Инцидент произошел на пункте пропуска Армянск.

«При прохождении пограничного контроля задержан иностранный гражданин 1983 г.р., который, несмотря на действующий запрет, предпринял попытку проникнуть на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что мужчине запрещен въезд на территорию России до 2020 года за неоднократные незаконные попытки пересечь российскую границу. Чтобы обойти запрет он купил за 100 долларов в Херсонской области поддельный паспорт с чужими данными, однако пограничники заметили, что документ ненастоящий.

В итоге против нарушителя было возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение границы. В настоящее время он находится под стражей.