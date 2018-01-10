Шойгу обсудил с губернаторами устройство в детсады детей военнослужащих

Москва, 10 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании с губернаторами предложил главам регионов разработать план погашения очереди в детские сады для детей военнослужащих.

В первом селекторном совещании приняли участие пять губернаторов. С докладами выступили главы Бурятии, Хабаровского и Забайкальского краев, также присутствовали губернаторы Мурманской и Саратовской областей.

Шойгу напомнил, что Минобороны безвозмездно передало субъектам федерации 457 ведомственных детских садов, из них девять получили власти Бурятии, 17 – Хабаровского края. Министр предложил губернаторам в кратчайшие сроки разработать план разрешения вопроса с очередями для детей военнослужащих.

«Наше предложение — подготовить в самые короткие сроки план погашения очереди, ликвидации очередности военнослужащих. Это не такая сложная задача, мы в состоянии ее решить», — цитирует Шойгу РИА Новости.

В ответ глава Хабаровского края Вячеслав Шпрот сообщил, что разрешит проблему с очередями к апрелю-маю. Глава Забайкальского каря Наталья Жданова пообещала, что все дети военнослужащих в регионе получат место в детских садах в феврале.

Шойгу напомнил, что Минобороны взяло под контроль вопрос устройства детей военных в дошкольные образовательные учреждения в конце декабря по поручению президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что подобные селективные совещания с главами регионов будут проходить на регулярной основе.