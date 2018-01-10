Шойгу призвал региональные власти помочь женам военных с трудоустройством

Москва, 10 января. Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу в ходе выступления на селекторном совещании ведомства обратился к региональным властям с призывом помогать с трудоустройством женам военнослужащих в отдаленных гарнизонах.

«Давайте будем пытаться трудоустраивать, чтобы семьи, жены наших военнослужащих были заняты, — сказал генерал армии руководителям регионов. — Там податься особо некуда, потому что, как правило, это отдаленные гарнизоны».

Кроме того, на совещании Сергей Кужугетович обсудил с главами Хабаровского и Забайкальского края, Бурятии вопросы соцобеспечения семей военнослужащих, в том числе вопросы организации культурного досуга и трудоустройства.

Напомним, накануне Сергей Шойгу наградил победителей национального вокального конкурса «Новая Звезда».