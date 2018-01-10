Курды заявили, что Ирак применил военную авиацию в Туз Хурмату

Эрбиль, 10 января. Федеральные силы Ирака нанесли авиационный удар к востоку от Туз Хурмату.

Курдские источники сообщили, что иракская армия применила против сил пешмерга военную авиацию. По данным источника авиаудар был нанесен в горных районах к востоку от населенного пункта Туз Хурмату. Отмечается, что атаку произвели вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk .

Ранее сообщалось, что в октябре 2017 года иракская армия вторглась на спорные с курдами территории после проведения Эрбилем референдума о независимости Курдистана 25 сентября. Население курдской автономии в своем большинстве проголосовало за отделение от Ирака, после чего против Курдистана Багдадом был введен ряд санкций.

Спорные территории, среди которых оказались Киркук и Туз Хурмату, оказались под контролем иракских Вооруженных сил. Около 180 тысяч курдов, ранее проживавших в этой местности, стали беженцами. Курдское ополчение пешмерга было вынуждено отступить.

Нанесенные авиаудары свидетельствуют о том, что в спорных провинциях продолжаются столкновения с отдельными отрядами сопротивления, считают эксперты.

По другой версии авиация могла атаковать боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), которые стремятся усугубить ситуацию в регионе и максимально ее дестабилизировать.

1 Организация запрещена на территории РФ.