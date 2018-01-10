Шойгу заявил о росте современного оружия в ядерной триаде России до 90%

Москва, 10 января. Доля современного вооружения в ядерной триаде России к 2021 году должна вырасти минимум до 90%, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании ведомства.

Глава военного ведомства России отметил, что основной упор необходимо сделать на развитии стратегических ядерных сил страны.

«К 2021 году доля современного вооружения в ядерной триаде России должна составлять не менее 90%», — констатировал он.

Кроме того, Шойгу отметил необходимость повышения мобильности войск. Он уточнил, что речь идет о логистике, переброске и снабжении. Министр обороны призвал продолжать наращивать потенциал сил специальных операций, а также повышать боевые возможности ВДВ.