Глава МИД Литвы рассказал о развитии связей с Россией вопреки санкциям

Вильнюс, 10 января. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в настоящее время Вильнюс не видит смысла в политических контактах с Москвой на высоком уровне.

«Мы действительно сейчас не видим смысла во встречах высокого политического уровня, более того, они ничего дополнительного не могут решить», — сказал Линкявичюс в эфире радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, контакты межправительственной комиссии Литвы и России были прекращены в 2011 году, после того как переговоры зашли в тупик, однако неполитические связи с РФ продолжают активно развиваться. Линкявичюс отметил, что за минувший год заметно выросли товарооборот и туристический поток между Литвой и Россией.

«Честно говоря, некоторые показатели даже позитивные - например, в прошлом году почти на 30% вырос экспорт в Россию, невзирая на не очень интенсивные отношения и взаимные санкции», — сказал министр.

Он также добавил, что Москва и Вильнюс завершили работу по демаркации границы, которая продолжалась почти 12 лет. Кроме того, страны решили все вопросы о статусе дипломатической недвижимости. Линкявичюс подчеркнул, что нынешние контакты между Литвой и Россией нельзя назвать интенсивными, однако переговоры по неотложным вопросам двусторонних отношений продолжаются.