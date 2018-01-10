Питерские верфи ждут «Прибой»: эксперт рассказал о новых вертолетоносцах России

Министерство обороны России и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили соглашение, согласно которому в 2020 году на судостроительном заводе «Северная верфь» начнется строительство отечественных вертолетоносцев.

Сотрудникам «Северных верфей» поможет опыт, полученный при обслуживании советских авианесущих кораблей, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин.

«Минобороны РФ и ОСК пришли к соглашению, что исполнителем работ по вертолетоносцам и эсминцам «Лидер» будет предприятие «Северная верфь», которое уже ведет для этого масштабную реконструкцию производственных мощностей, включая возведение цеха, позволяющего вести постройку кораблей этих классов», — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российском ОПК.

Предполагается, что сначала верфь выпустит два вертолетоносца и уже потом приступит к строительству эсминцев «Лидер». Опытно-конструкторские работы по УДК начнутся в 2018 году, через два года планируется строительство головного корабля с поставкой его флоту в 2024 году. Производство первого и единственного серийного вертолетоносца намечено на 2022 год.

«Отдать создание первого «Прибоя» в руки инженеров «Северной верфи» — правильное решение, так как предприятие имеет опыт ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Горшков», который ушел индусам. Не могу не заметить, что тогда ремонт шел довольно долго и сотрудники питерского предприятия приобрели все необходимые навыки и даже составили документацию. Кроме того, у них был опыт работы с французскими «Мистралями». Так что питерские верфи ждут «Прибой», — поясняет ситуацию военный аналитик.

Весь этот опыт пригодится работникам судостроительного завода во время создания первого серийного корпуса универсального десантного корабля типа «Прибой». Проект, к слову, разрабатывается Невским проектно-конструкторским бюро и должен заменить французские УДК типа «Мистраль».

«Корабли эти известны под проектом «Прибой». У них достаточно большое водоизмещение — порядка 25000 тонн. Это универсальный десантный корабль, который имеет функцию вертолетоносца. На нем будет базироваться одна эскадрилья ударных вертолетов типа «Касатка» со складывающимися крыльями. Кроме того, «Прибой» будет способен принять на борт транспортные вертолеты и вертолеты поддержки. УДК будет оборудован как обычными, так и катерами на воздушной подушке. В общем, отличный корабль», — продолжает Дандыкин.

Состав вооружения кораблей типа «Прибои» будет представлен универсальной корабельной артиллерийской установкой А-190, тремя артиллерийскими комплексами «Палаш» и двумя комплексами «Панцирь-М».

«Новые УДК скорее всего будут базироваться в Тихоокеанском флоте России и вполне вероятно в Северном флоте. Но я также не исключаю, что один корпус может находиться и на Черном море, так как один из «Мистралей» мог быть отправлен туда. Севастопольская бухта и ее сухой док позволяют базировать корабли такого класса», — заключил военный аналитик.

Напомним, заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов ранее сообщал, что первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году.