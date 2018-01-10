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Мы играем с ядерной войной: американские СМИ призывают Россию и США пойти на сближение
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    Мы играем с ядерной войной: американские СМИ призывают Россию и США пойти на сближение

    14:02  10 Января 2018  /обновлено: 14:02  10 Января 2018
    166

    России и США пора пойти на сближение — американские СМИ

    Даже американские СМИ считают, что России и США пора пойти на сближение. Федеральное агенство новостей представляет перевод статьи «It Is Time for Progressives to Support the Trump-Putin Efforts at Rapprochement» («Левым либералам пора начать поддерживать усилия Трампа и Путина по сближению»), опубликованной порталом Antiwar.com.

    Должны ли левые либералы поддерживать усилия Трампа и Путина по сближению России и США? Кажется, это очевидно, ведь Россия и США являются крупнейшими ядерными державами мира. Война или ошибка, которая может привести к взаимным ядерным ударам, превратят нашу планету в радиоактивные развалины, положив конец цивилизации. И все же в «прогрессивном» сообществе практически никто не призывает поддержать Трампа в его стремлении помириться с Россией.

    Это не значит, что нужно разделять все его взгляды. Можно не соглашаться с его налоговой политикой и политикой в области здравоохранения и, тем не менее, поддерживать политику сближения с Россией. Разве это не по-взрослому? Учитывая всю серьезность ядерного холокоста, поступать иначе – не только инфантильно, но и опасно.

    История о «сговоре» между Путиным и Трампом на выборах 2016 года является основным препятствием на пути американо-российского сближения. Действительно, некоторые прогрессивные люди проделали огромную работу по разоблачению лжи, которой нас кормят СМИ, разведывательные агентства и демократический истеблишмент. Но развенчание мифа о сговоре — это лишь первый шаг. Важно также увести правительство с пути конфронтации с Россией. Следующим логичным шагом было бы поддержать попытки Трампа сблизиться с Россией, вопреки ежедневным нападкам со стороны прессы. Но ничего этого не делается.

    России и США пора пойти на сближение — американские СМИ

    Если вы спросите левых либералов о причинах такого странного поведения, они начнут вам рассказывать о налоговой или иммиграционной политике. Но мы все прекрасно понимаем, что эти вещи никак не связаны, ведь мы не на выборах, где поддержка кандидата основывается на совокупности его взглядов.

    Также либералы могут начать отрицать опасность войны, к которой может привести такая напряженность. Но все, кто знаком с историей холодной войны и карибского кризиса, понимают, что риск просчета достигает пика, когда напряженность в отношениях двух государств становится максимальной. Историю Станислава Петрова и его роль в предотвращении ядерной войны должны знать все школьники США.

    Из этого следует вывод, что большинство либералов просто ослеплены ненавистью к Трампу или симпатизируют «очернению» России. Последнее даже не согласуется с традиционной приверженностью либералов невмешательству и миру. И ни то, ни другое не сулит ничего хорошего. Печально еще и то, что любые шаги к снижению напряженности в отношениях с Россией будут использоваться в качестве «доказательства» сговора Трампа с Россией.

    Если продолжить разговор с левыми либералами, которые знают, что этот «сговор» — фикция, они признаются, что поддерживать политику Трампа — значит рисковать своей репутацией. Некоторые даже боятся, что их начнут избегать друзья.

    Похоже, левым либералам пора начать поддерживать шаги Трампа к сближению с Россией, даже несмотря на то, что они не согласны с некоторыми или со всеми его идеями. Многие из них уже двигаются в этом направлении, за что надо отдать им должное. Но элита демократической партии, их партнеры-неоконсерваторы, элита республиканской партии и подневольные СМИ сделают все возможное, чтобы предотвратить это. Пришло время бросить им вызов.

    Мы играем с ядерной войной ежедневно. И, возможно, у нас остается не так много времени.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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