Медведев назначил нового главу Госфильмофонда

Москва, 10 января. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указ о назначении Вячеслава Тельнова генеральным директором Госфильмофонда. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, премьер-министр РФ освободил от должности главы Госфильмофонда Николая Бородачева и назначил на его место Вячеслава Тельнова, который ранее занимал пост главы департамента кинематографии Минкультуры РФ.

Стоит отметить, что в конце 2017 года более 30 российских кинематографистов обратились с открытым письмом к Дмитрию Медведеву, в котором предложили назначить Вячеслава Тельнова руководителем Госфильмофонда.