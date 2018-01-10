США чувствуют, что им наступают на пятки: в Норвегии оценили мощь Северного флота РФ

Осло, 10 января. Укрепление и растущая активность Северного флота России корректируют ситуацию не только в Арктической зоне, но и на многих других территориях, а это вызывает беспокойство США и Североатлантического альянса. Таким мнением поделился норвежский военный специалист Столе Ульриксен.

Эксперт отметил, что ежегодно Россия становится более мощным соперником НАТО на море. Об этом свидетельствует и увеличение числа маневров и военных учений ВМФ РФ. По подсчетам специалиста, в минувшем году Москва провела на 30% больше тактических учений, чем в 2016 году.

Особое внимание уделяется именно Северному флоту РФ, который за ушедший год провел 213 учений и около 4,7 тыс. операций. Основным моментом, считает Ульриксен, стали пуски МБР стратегическими подводными ракетоносцами «Юрий Долгорукий» и «Брянск».

Вашингтон и Североатлантический альянс, уверен военный эксперт, обязаны отреагировать на усиление российского флота масштабным и оперативным строительством новых военных судов.

Эксперт рассчитывает, что США, которым «наступают на пятки» в Мировом океане, ратифицируют большое количество соглашений на одновременное строительство кораблей для ВМС США для сохранения равновесия сил.

Ранее сообщалось, что строительство вертолетоносцев для ВМФ РФ начнется в Петербурге в 2020 году.