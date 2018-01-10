Пакистан приостановил сотрудничество с США в сферах обороны и разведки

Исламабад, 10 января. Пакистанская сторона приняла решение о приостановке сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в сферах обороны и разведки. Об этом в среду сообщил министр обороны Пакистана Хуррам Дастгир Хан.

«Пришло время для вежливого и в то же время откровенного диалога между Пакистаном и США», — цитирует слова политика издание «Аргументы и Факты».

Напомним, ранее стало известно о том, что американская сторона приняла приостановить помощь Исламабаду в сфере безопасности.

Непосредственно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал действия Пакистана, направленные на борьбу с боевиками из таких группировок, как «Талибан»1 (организация запрещена в РФ). Политик указал на то, что за последние 15 лет Вашингтон выделил пакистанской стороне около 33 миллиардов долларов в качестве финпомощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.