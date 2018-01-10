В Раде возмутились исчезновением Порошенко в рождественскую ночь

Киев, 10 января. В рождественскую ночь президент Украины Петр Порошенко не принял участия в традиционном молебне, проигнорировав праздник. Неуважение главы государства к традициям возмутило депутата Верховной рады Нестора Шуфрича.

По его словам, такое отношение к рождественскому молебну Порошенко продемонстрировал первым из украинских лидеров. Более того, в ночь с 6 на 7 января украинские телеканалы не вели прямые трансляции службы, сообщил Шуфрич в эфире NewsOne.

«В рождественскую ночь исчезает президент Украины <...> Такое в первый раз. Обычно президенты всегда присутствовали на рождественском молебне и молились за Украину», — подчеркнул депутат.

Шуфрич добавил, что в кулуарах Верховного совета Украины ходят слухи о том, что в Рождество президент на территории страны не находился: он предпочел традициям отдых за границей.

Напомним, с 2014 года Киев активно проводит антироссийскую политику. Украинские власти, стремясь разорвать все связи российского и украинского народов, фактически переписывают историю, а также вводят запреты в отношении русского языка.

Так, принятый в сентябре скандальный закон «Об образовании» запретил преподавание на русском и других языках в школах, начиная с пятого класса. Позже Венецианская комиссия, состоящая из европейских экспертов, признала его дискриминационным по отношению к национальным меньшинствам.