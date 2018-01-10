Легковушка насмерть сбила пешехода на трассе под Воронежем

Воронеж, 10 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера ночью в Бутурлиновском районе под Воронежем: отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода, двигавшегося по обочине дороги.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, 22-летний водитель за рулем автомобиля Lada Priora насмерть сбил мужчину, который шел по обочине проезжей части. Трагический инцидент произошел во вторник, 9 января, около 23:40 часов ночи. Личность погибшего на данный момент не установлена, на вид ему 40-45 лет.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего будет вынесено решение процессуального характера.