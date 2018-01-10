Шойгу: Минобороны РФ будет реагировать на изменения обстановки в мире

Москва, 10 января. Министр обороны России Сергей Шойгу во время селекторного совещания рассказал о возможных изменениях планов военного ведомства.

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу на совещании подчеркнул, что Минобороны РФ готово корректировать свои планы в зависимости от изменений военно-политической ситуации в мире, за которой ведется постоянное наблюдение.

«Следует продолжить мониторинг военно-политической обстановки в мире и вносить коррективы в планы работы с учетом происходящих изменений», — отметил генерал армии.

Сергей Шойгу обратил внимание участников совещания на то, что в текущем году одним из важнейших аспектов работы министерства должно оставаться международное военно-техническое сотрудничество с партнерами Российской Федерации.