«Искусство жениться», или Как не рассусоливать: актриса Ольга Павлюкова – об успехе в театре и кино. ФАН-ТВ

После празднования Нового года обычно все отдыхают. Но театрам не до этого, они уходят на каникулы лишь в тот момент, когда все остальные уже возвращаются на работу. Еще бы, ведь в залах обычно наблюдается аншлаг. По крайней мере, в Театре Эстрады имени Аркадия Райкина, расположенном в Санкт-Петербурге на Большой Конюшенной улице, ситуация обстоит именно так. И это не удивительно, ведь за 2017 год театр наконец-то вышел на постоянное расписание, а кроме того, обрел две серьезные премьеры. Об успехах спектаклей, актеров и вообще всего коллектива театра в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказала Ольга Павлюкова – молодая, но уже узнаваемая актриса театра, а теперь еще и кино.

Корреспондент ФАН-ТВ встретилась с Ольгой в центре Петербурга, в театре, где служит актриса.

– Ольга, каким прошедший год запомнился этим стенам, театру?

– Я думаю, очень насыщенным. Потому что в 2017 году у нас был огромный фронт работ, которые надо было выполнить, сделать. И на мой взгляд, все прошло очень достойно для нашего театра. И если 2018 год будет хотя бы наполовину успешным, как прошлый, – уже будет замечательно. Мне кажется, самое яркое событие – это премьера «Дом», которая была поставлена по пьесе Гришковца. Для нашего театра это был первый опыт, когда на премьеру приезжал сам драматург, это было особое волнение. Все ждали и говорили: «Сейчас приедет, сейчас приедет Гришковец!» Было особенное волнение. Я в этом спектакле не участвовала, но была на каждом показе, смотрела на наших ребят, как они волновались, видела, что недалеко от меня сидит Гришковец, все ловят его взгляды – нравится ему или нет. Это действительно здорово, когда драматург приезжает на премьеру спектакля, это особенное ощущение!

Добавим, что главную роль в этой пьесе играет художественный руководитель Театра Эстрады, заслуженный артист РФ Юрий Гальцев. Его коллега и ученица отмечает, что это уникальный случай, когда в театре эстрады поставлена серьезная драма, а Юрий Николаевич выступает в драматическом образе.

– Второй момент, ставший для меня очень важным, – премьера спектакля «Искусство жениться», – продолжает Ольга Павлюкова. – Мы его поставили буквально в ноябре, уже под конец года, завершая его. И этот спектакль очень многому научил лично меня. Потому что он был поставлен в очень сжатые сроки, и вдруг я поняла, что наши ребята могут активизироваться и приступать к полноценной работе. За полтора месяца мы выпустили очень достойный спектакль, полный танцевальных, музыкальных номеров, драматических составляющих. Мне кажется, что вот такая проверка нашего театра на прочность дала особые, хорошие плоды.

– Какой опыт этот спектакль дал именно вам?

– Умение работать быстро, активно, не рассусоливать, как обычно говорят. Быть уже готовыми, приходить на репетицию, изначально зная текст. Ты должен быть абсолютно собранный, абсолютно понимающий, что ты делаешь. Это очень важно. У нас не было времени даже на «застольный» период, мы один-два раза прочитали и сразу «встали на ноги», стали придумывать и сочинять на ходу. Это дисциплинирует тебя как актера, твою фантазию, дает возможность идти вперед. Такой опыт тоже должен быть, конечно. Желательно, чтобы его было поменьше в такие сжатые сроки, но должен быть! – смеется актриса.

– Мы знаем, что вы в 2017 году не только работали в театре, но и снимались в кино.

– Да, я очень благодарна прошедшему году! Он действительно был очень продуктивным. Несмотря на работу здесь, я еще успела выпустить антрепризу, которой тоже очень горжусь и рада, что я в ней поучаствовала, она называется «Бульвар», с замечательными актерами: с Валентином Смирнитским, с Ильей Соколовским, с Юлией Рудиной. Для меня это огромный шаг вперед. Очень рада, что в этом участвую. И кино меня в 2017 году, конечно, тоже не обидело. Я очень горжусь собой и работами, у меня в том году две премьеры получилось. Первая – фильм «О любви» Владимира Бортко, и сериал «Чужое лицо» на НТВ недавно закончился.

Работа под руководством Бортко шла бок о бок с такими актерами кино, как Алексей Чадов, Мария Миронова, Анна Чиповская и многие другие. Ольга призналась корреспонденту ФАН-ТВ, что желание соответствовать им здорово мотивирует, дает вдохновение и силы. Кроме того, актриса отметила, что фильм «О любви» кажется ей очень жизненным, и в нем себя узнает – хотя бы немного – каждая женщина.

– Сложно переключаться с театра на киноленту?

– Иногда очень тяжело. Особенно в том, что у нас же все-таки Театр Эстрады, то есть, мы здесь радуем людей, мы приносим им счастье. А в кино это все-таки драматическая работа. И когда у тебя съемка заканчивается в шесть часов вечера, а в семь начало спектакля, иногда голова немножечко пухнет, и ты не понимаешь, куда ты и что ты. Успеваешь вбежать и переодеться в костюм, а настраиваешься уже за сценой: все-все, драме конец, выходим радовать людей!.. Это иногда бывает очень сложно.

– Какие уже планы на новый год, чего ждете от него и хотите добиться?

– Честно, я жду от этого года многого. Потому что это Год собаки! Собака – верный, добрый лучший друг. И я надеюсь, что этот год тоже будет верным, добрым… Годом, который принесет очень много радостей, я от него жду многого, правда. И на новый год, лично я, загадываю кучу желаний в космос, чтобы они исполнились. Под бой курантов я сжигаю бумажку и выпиваю ее вместе с шампанским! Это помогает, честно! Надо, надо всегда верить в чудо! – смеясь, делится актриса рецептом успеха. – Верить хочется в то, чтобы этот год стал не хуже предыдущего. Потому что для меня прошедший год был праздником каким-то, правда!

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