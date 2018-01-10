Путин назначил нового посла России в Германии
Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин своим указом назначил Сергея Нечаева послом России в Германии вместо Владимира Гринина.
«Назначить Нечаева Сергея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Федеративной Республике Германия», — сказано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.
На сайте министерства иностранных дел Российской Федерации размещено сообщение, в котором говорится, что Нечаев с 24 августа 2015 года являлся директором Третьего Европейского департамента.
Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон с поправками в Градостроительный кодекс, создающий механизм межрегионального территориального планирования.