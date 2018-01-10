Украинский певец будет участвовать в белорусском отборе на «Евровидение»

Киев, 10 января. Известный украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) намерен представлять Белоруссию в музыкальном конкурсе «Евровидение». Музыкант уже подал заявку на участие в белорусском отборе с песней Forever.

Отметим, что речь идет не о специально написанном для «Евровидения» сингле, а об англоязычной версии его наиболее известной композиции «Навсегда». За два месяца клип «Навсегда» набрал свыше трех миллионов просмотров на YouTube.

Конкуренцию Алексееву составят такие известные в Белоруссии артисты, как Гюнешь, Юзари, Алексей Гросс, Napoli, Kattie, и Shuma. В четверг жюри, основываясь на голосовании белорусских зрителей, отберет до 15 кандидатов, которым предстоит соперничать друг с другом за право поехать на «Евровидение» в Лиссабон в качестве представителя Белоруссии.

Напомним, что «Евровидение-2018» состоится этой весной в столице Португалии. Первый и второй полуфиналы пройдут 8 и 10 мая соответственно, а финал — 12 мая.