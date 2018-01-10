Осужденный по делу Шурыгиной: Она должна отвечать за дачу ложных показаний

Москва, 10 января. Сергей Семенов, осужденный по обвинению в изнасиловании скандально известной Дианы Шурыгиной, заявил, что она должна ответить за дачу ложных показаний. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Если она действительно солгала, а она действительно солгала, то, конечно, за дачу ложных показаний она должна тоже отвечать», — сказал Семенов.

При этом юноша выразил сомнения в том, что ему удастся привлечь к ответственности Диану Шурыгину. Семенов также добавил, что не держит зла на Шурыгину и ее семью, так как уже прошло достаточно много времени.

Напомним, 10 января Сергей Семенов был досрочно освобожден из колонии. После выхода из тюрьмы Семенов встретился с сестрой и мамой, а спустя некоторое время он дал свое первое интервью журналистам.