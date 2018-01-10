МИД РФ подтвердил встречу Лаврова и Зарифа 10 января

Москва, 10 января. В российском министерстве иностранных дел подтвердили, что глава МИД РФ Сергей Лавров в среду проведет переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Сегодня в МИД запланирована рабочая встреча министра иностранных дел России Лаврова с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом», — заявили в диоломатическом ведомстве.

В МИД РФ отметили, что в ходе встречи Лавров и Зариф обсудят широкий круг вопросов, передает РИА Новости.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров России, Ирана и Турции по Сирии пока не значится в графике главы российского государства. По словам представителя Кремля, решение о подобных контактах принимается по необходимости.