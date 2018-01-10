Де Мистура не принял решение об участии в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Вашингтон, 10 января. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура до этого момента не решил относительно участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Об этом заявил исполняющий обязанности шефа кабинета эмиссара ООН Майкл Конте.

Кроме того, он добавил, что очередной, девятый по счету раунд переговоров по Сирии в швейцарской Женеве запланирован на январь, однако точные даты уточняются, передает ТАСС.

«Никакие даты пока не объявлены, это относится и к решению, касающемуся участия ООН в Сочи», — отметил Конте.

В минувший вторник информационное агентство France Press сообщило, что новый раунд переговоров на женевской платформе стартует 21 января, его работа продлится три дня.

Напомним, конгресс сирийского национального диалога в Сочи пройдет 29-30 января.