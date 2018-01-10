Путин прибыл в Тверскую область с официальным визитом

Москва, 10 января. Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Тверскую область. Как накануне сообщили в Кремле, глава государства посетит Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) и осмотрит его продукцию.

Российскому лидеру расскажут о процессе производства пассажирских вагонов и покажут городской электропоезд «Иволга», а также низкопольный трамвай. До этого Путин посещал завод в 2009 году в качестве председателя правительства РФ.

Тверской вагоностроительный завод — крупнейшее предприятие на территории России и СНГ, которое выпускает пассажирские вагоны локомотивной тяги.