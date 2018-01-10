ФАН публикует список погибших и пострадавших граждан Украины в ДТП в Курской области

Курск, 10 января. Федеральное агентство новостей публикует список погибших и пострадавших в аварии в Курской области.

В автобусе, попавшем в ДТП в Курской области, находились девять человек. Три человека в результате аварии погибли, трое госпитализированы и еще трое не пострадали.

Погибшие граждане Украины — Дмитрий К. 1981 г.р, Виктор К. 1974 г.р. и неустановленная женщина 30–35 лет. Информация о них передана в консульство.

Пострадавшие — граждане Украины Наталья К. 1965 г.р. и Денис Г. 1975 г.р., а также гражданин России Станислав К., 1985 г.р.

Водитель Николай Б., 1974 г.р. не пострадал и в данный момент дает показания.