Телеканал Коломойского судится с властями Украины из-за сериала «Сваты»

Киев, 10 января. Принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» обратился в Окружной административный суд Киева с просьбой признать неправомерным включение в украинский «черный список» российского актера Федора Добронравова, который играет одну из главных ролей в популярном на Украине телесериале «Сваты». Кроме того, «1+1» попросил отменить запрет на прокат сериала на Украине.

Федора Добронравова включили в «черный список» киевского Минкульта из-за того, что актер посмел посетить Крым без разрешения правительства Украины. В конце ноября Госкино Украины отменило прокатное удостоверение «Сватов» к неудовольствию публики.

Телеканал Коломойского требует суд признать эти решения противоправными и отменить их. Судебное заседание должно пройти 15 февраля.

Стоит отметить, что решение о запрете «Сватов» сопровождалось выступлениями со стороны радикалов-националистов на Украине — продюсера сериала Владимира Зеленского обвинили в «работе на Россию» и угрожали физической расправой.