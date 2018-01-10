Радикалы напали на храмы Московского патриархата в Одессе

Москва, 10 января. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата заявили о нападении радикалов на их храмы в центре Одессы. Группа молодых людей расклеивала на стенах церквей листовки с надписью «Осторожно, Московский патриархат!» и оскорбляла прихожан.

«При решительных действиях одного из священников, содравшего наклеенное, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съемку акции, мотивируя, что им нужно снять видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан хулиганов прогнали от храмов», — сообщила пресс-служба епархии УПЦ МП.

В Одесской епархии заявили, что считают это происшествие «абсолютно проплаченной акцией, направленной на то, чтобы нарушить мир в городе и дестабилизировать ситуацию, в том числе и на религиозной почве». Украинские православные призвали правоохранительные органы Одессы квалифицировать эту акцию как надругательство над религиозными святынями и «принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», сообщает РИА Новости.

Ранее, напомним, украинские правые радикалы заблокировали въезд в Киево-Печерскую лавру в центре Киева. Отдельные акции радикалов против церквей Московского патриархата прошли также в Днепропетровске и Запорожье.