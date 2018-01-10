«Удивительно одаренный артист»: Мединский выразил соболезнования в связи с кончиной Державина

Москва, 10 января. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования в связи со смертью актера Михаила Державина, напомнив о редких качествах, которыми обладал артист.

«Михаил Михайлович был удивительно одаренным артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Министр также напомнил, что Державин посвятил себя театру с ранних лет и достиг подлинных высот «в искусстве перевоплощения». Он отметил, что за годы творческой деятельности Державин создал десятки светлых и жизнеутверждающих образов в кино и театре, покорив ими несколько поколений российских зрителей.

«Все они (образы – прим. ФАН) надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта», — добавил Мединский.

Напомним, актер театра и кино Михаил Державин скончался в Москве в среду, 10 января, от продолжительного заболевания. Как сообщалось ранее, родственники собираются похоронить артиста на Новодевичьем кладбище, дата похорон пока не определена.

Михаил Державин известен зрителю по таким кинокартинам, как «Они были первыми», «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка». С 1967 года актер служил в московском Театре сатиры, где исполнял главные роли в постановках «Горе от ума», «Вишневый сад», «Тартюф», «Бешеные деньги» и других.