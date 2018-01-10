Минюст США обязал компанию-партнера Sputnik зарегистрироваться в качестве иноагента

Вашингтон, 10 января. Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента компанию RIA Global LLC, которая занимается производством контента для российского международного агентства и радио Sputnik.

Для исполнения данного требования компании предоставили 30 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное уведомление американского Минюста.

Ведомство направило уведомление с требованием зарегистрироваться в качестве иноагента компании RIA Global LLC 5 января. В тексте документа заявляется, якобы компания занимается «политической деятельностью в интересах Международного информационного агентства «Россия Сегодня».

После выполнения требования компания сможет продолжить работу, однако весь произведенный ею контент должен сопровождаться напоминанием о присвоенном статусе.

RIA Global LLC является американской компанией, ее сотрудники – американские журналисты.

Напомним, ранее Минюст США обязал зарегистрироваться в качестве иностранного агента RT America и партнерскую компанию Sputnik Reston Translator. Такие требования Вашингтон объясняет законом об иностранных агентах от 1938 года, согласно которому данный статус присваивается всем, кто занимается «политической деятельностью» от лица иностранных субъектов.

В то же время государственные СМИ Великобритании, Китая, Франции и ряда других государств, работающие на территории США, не признаны Вашингтоном иноагентами.

После того, как у корреспондентов RT в США отозвали аккредитация в сенат, российская сторона приняла зеркальные меры в отношении американских СМИ. Москва приняла закон, согласно которому иноагентами признаются зарубежные СМИ, получающие финансовую поддержку из-за границы. В список уже внесены девять медиа, финансируемые США.