В ФСБ открестились от «майора Аршавиной»

Москва, 10 января. Супруга известного российского футболиста Андрея Аршавина Алиса не работает и никогда не работала в Федеральной службе безопасности России. Об этом, по информации «Интерфакса», сообщили в центре общественных связей ФСБ.

«Она не работает и никогда не работала в ФСБ России», – отметили в спецслужбе.

Напомним, 6 января жену Аршавина Алису сняли с авиарейса Москва — Алматы из-за ее «деструктивного поведения». Как заявили в компании «Аэрофлот», женщина пыталась пересадить няню в бизнес-класс, хотя у нее был билет в эконом. Кроме того, Аршавина игнорировала предупреждения бортпроводников о необходимости использования ремней безопасности.

В разгар конфликта на борту самолета Аршавина заявила, что является майором ФСБ, тем самым пытаясь оказать давление на экипаж воздушного судна.

Отметим также, ранее появилась информация о том, что Алиса угрожала казахстанской модели, с которой Аршавин сфотографировался. Ревнивая супруга спортсмена пообещала отрезать девушке пальцы.