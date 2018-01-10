Сирия: Асад назначил сына генерала Захреддина на высокий военный пост в Сувейде
Дамаск, 10 января. Сын сирийского героя генерала Иссама Захреддина получил назначение в провинции Сувейда.
Военные источники в Сирии сообщили, что президент Республики Башар Асад подписал указ о назначении Яруба Захреддина руководителем службы безопасности 4-й дивизии Сирийской арабской армии в провинции Сувейда.
Яруб является сыном прославленного защитника Дейр-эз-Зора Иссама Захреддина, который возглавил оборону осажденного города и вместе с гарнизоном длительное время отражал атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).
Генерал Иссам Захреддин погиб во время операции по зачистке от боевиков острова Сакр на реке Евфрат при взрыве придорожной мины. Военачальника с почестями похоронили на его родине в провинции Сувейда, где теперь будет проходить службу его сын Яруб.
Яруб Захреддин воевал на сирийских фронтах вместе со своим отцом, сообщают источники, и приобрел серьезный опыт руководства.
1 Организация запрещена на территории РФ.