Ученые нашли в Австралии птиц с крыльями «невероятно черного» цвета

Сидней, 10 января. Некоторые райские птицы из Австралии и Новой Гвинеи обладают уникальным оперением, черный цвет которого поглощает практически 100% света, заявили специалисты Йельского университета.

Ученые обнаружили вид райских птиц с крыльями невероятно черного цвета. По словам очевидцев, они чернее любого предмета, который находится поблизости к ним. Специалисты отметили, что уникальное «нанотехнологичное» оперение поглощает практически 100% света.

Как удалось установить экспертам, вертикальные «бородки» и «крючечки» на перьях этих птиц создают глубочайшее искривление полости. Эти участки граничат с яркими пятнами. Такой контраст позволяет самцам привлекать самок.

Метаматериалы, которые необычным образом взаимодействуют со светом, а также другими видами электромагнитного излучения, встречаются в виде кристаллов на крыльях бабочек, панцирях насекомых и крыльях птиц. Показатель светопоглощения такой материи немногим меньше, чем у вещества Vantablack — самого черного в мире.