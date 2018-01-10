В США стартовал предзаказ на «умные» трусы Skiin

Вашингтон, 10 января. В Соединенных Штатах фирма Myant открыла предварительный заказ на свое новое изобретение в виде «умных трусов» Skiin.

Инженеры сообщили, что их разработка позволит владельцу полностью контролировать абсолютно все процессы, происходящие в организме.

Of course you can control your smart home with your underwearhttps://t.co/9qd4YCjsKv pic.twitter.com/0z9jltUdOb — Mashable (@mashable) January 10, 2018

Помимо этого, они помогут настроить график активности человека, используя его биологический ритм.

Ключевые функции нижнего белья выполняются с помощью уникальных сенсоров, которые контролируют температуру тела, давление, сердцебиение и другие процессы, сообщает «ФедералПресс».

Отмечается, что цена «смарт-трусов» начинается от 279 долларов.