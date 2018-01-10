Шарий высмеял слова украинских экспертов о «ненависти» Азербайджана к России

Киев, 10 января. Блогер Анатолий Шарий прокомментировал мнения экспертов относительно возможной встречи главнокомандующего войсками США и НАТО в Европе Кертиса Скапаротти и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, которая планируется в Баку. Он также высмеял заявления о «ненависти» Азербайджана и России.

По словам Шария, Украина в ближайшее время не станет членом НАТО. «Получается, что пока мы обсуждаем, что в 2018 году мы не вступим, Россия собирается уже встречаться с представителями альянса?» — комментирует блогер.

При этом политолог Тарас Черновол заявил, что встреча представителей России и НАТО будет проходить якобы на «некомфортной» для РФ территории, так как Азербайджан «враждебно настроен» по отношению к России. Заявление является весьма странным на фоне встречи лидеров двух стран, отмечает Шарий.

Он высмеял заявления о враждебных отношениях Баку и Москвы, напомнив, о строительстве нового моста на российско-азербайджанской границе, с иронией отметив, что переправа возводится для «переброски ненависти из Азербайджана, который ненавидит Россию, прямо в Россию, и наоборот».

Усомнился Шарий и в словах военного эксперта Игоря Козия, который убежден, что на встрече будут обсуждаться «захватнические» планы России. Политолог Сергей Толстов в свою очередь считает, что изоляции России на Западе не существует и призвал «не дурить себя». Россия и США не прекращали контактов, напомнил Шарий и порекомендовал Украине перестать тешить себя иллюзиями и занять хоть какое-то место в мире. По его словам, «найдут объяснение любому провалу» своей страны.