Саакашвили призвал Киев откликнуться на обвинения Москвы

Киев, 10 января. Бывший министр Одесской области Михаил Саакашвили накануне был вызван в прокуратуру, где дал показания по делу о снайперах, которые стреляли по людям во время Евромайдана. Он призвал Киев ответить на обвинения Москвы в расстреле людей на Майдане привлечением к ответственности виновных.

По словам политика, интерес следователей к его персоне связан с одной из телепередач, в которой было заявлено, что снайперы были грузинскими и что именно Саакашвили якобы дал им приказ стрелять на поражение.

«Лучшим ответом было бы не отрицание приведенных Москвой и ее сателлитами обвинений, а привлечение к ответственности всех виновных. А пока, вчера я потерял два драгоценных часа на беллетристику», — пишет он в Facebook.

Саакашвили также поблагодарил президента страны Петра Порошенко за то, что тот не поднимает по тревоге спецназ «Альфа» в три часа утра и не отправляет будить его.