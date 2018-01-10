Сирия: Ракка постепенно превращается в город-призрак — эксперт

Российская Федерация собирается поднять вопрос о гуманитарной ситуации в сирийской Ракке в ходе закрытых консультаций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы хотим обсудить гуманитарную ситуацию (в Ракке, — Прим. ФАН)», — сказал он журналистам в ООН перед заседанием СБ по химическому разоружению САР во вторник.

Как сообщает «Газета.ru», ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, говоря о гуманитарной ситуации в Ракке, заявил, что город практически разрушен и стоит на грани эпидемии. Кроме того, он подчеркнул, что бывшая столица террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) заминирована: «кроме установленных мин при отходе бандитов там есть неразорвавшиеся предметы», из-за чего гражданское население не может войти в свои дома.

Роковая роль

Военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков прокомментировал ФАН заявление Василия Небензя.

«До начала боевых действий на территории Сирии Ракка была достаточно крупным городом, являвшимся центром главного сельскохозяйственного региона страны, населенного арабами-суннитами. Эти факторы, а также расположение на пересечении важных коммуникаций, очевидно, привлекли ИГ1, руководство которого сделало Ракку своей столицей. Этот статус и сыграл роковую роль для города, который коалиция во главе с американцами ради создания мифа об их единоличной победе над террористами штурмовала, не обращая внимания на потери, сложности и возможные последствия», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, сейчас наступает время, когда ковровые бомбардировки Ракки, общая жестокость, с которой брался город, и одновременно беспрепятственный уход большей части боевиков начинают сказываться на гуманитарной ситуации.

«Лишенная инфраструктуры, густонаселенная до войны Ракка постепенно превращается в город-призрак, а оставшееся население находится под угрозой и возможных эпидемий, и минной опасности. Сейчас Ракка рискует повторить судьбу иракского города Эль-Фаллуджа, который после нескольких штурмов американцами потерял множество горожан, но выжил, а оставшееся население, бывшее свидетелем жестокости США, стало идеальной базой для нового подъема «Аль-Каиды»1 (террористическая группировка, запрещена в РФ), превратившейся затем в ИГ. Оба города населены суннитами, которые в Ираке испытывали давление местных шиитов, а в Ракке — курдов, что делает их еще более схожими», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому, отметил эксперт, сейчас очень важно предотвратить гуманитарную катастрофу в Ракке и дать шанс на мирное развитие города и окружающих территорий. В противном случае его население станет идеальным объектом для вербовки новой волны террористов со стороны боевиков, которых американская коалиция не смогла полностью уничтожить ради сохранения противовеса Асаду, а также влиянию России и Ирана в регионе.

«А ввиду разрушения инфраструктуры Сирии и явного недостатка сил и средств у ее правительства после изнуряющего противостояния со спонсируемыми из-за рубежа группировками ответственность за судьбу Ракки и других разрушенных населенных пунктов должно взять на себя все мировое сообщество», — резюмировал Сергей Простаков.

1 Организация запрещена на территории РФ.